Рыдзелева (Желтунова) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдзелева (Желтунова) Анна Ефимовна

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

21.10.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1907

Отец: Желтунов Евфим Потапович

Мать: Желтунова Наталья Андреевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Константин Герасимович Сеншинов и мещанка г. Майкопа Василиса Дмитриевна Клименко
Бракосочетание
23.11.1923

Муж: Рыдзелев Иван Александрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.01.1925

Дочь: Рыдзелева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Александрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.02.1927

Дочь: Светашова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Александрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.11.1928

Сын: Рыдзелев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Александрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.05.1938

Дочь: Исаева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Александрович

Белоканский район, Азербайджанская АССР
Смерть
Неизвестно
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