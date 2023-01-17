Рыдзелева (Желтунова) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения21.10.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1907
Восприемники: казак Константин Герасимович Сеншинов и мещанка г. Майкопа Василиса Дмитриевна Клименко
Бракосочетание
23.11.1923
Рождение ребёнка
11.01.1925
Дочь: Рыдзелева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Александрович
Рождение ребёнка
13.02.1927
Дочь: Светашова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Александрович
Рождение ребёнка
01.11.1928
Сын: Рыдзелев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Александрович
Рождение ребёнка
10.05.1938
Дочь: Исаева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Александрович
Белоканский район, Азербайджанская АССР
Смерть
Неизвестно