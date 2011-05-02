Исаев Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1936
Дата смерти02.05.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
24.10.1958
Сын: Исаев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Исаева (Рыдзелева) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1961
Дочь: Семенова (Исаева) Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Исаева (Рыдзелева) Нина Ивановна
Смерть
02.05.2011