Исаев Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1936

Дата смерти

02.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1957

Жена: Исаева (Рыдзелева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
24.10.1958

Сын: Исаев Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Исаева (Рыдзелева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1961

Дочь: Семенова (Исаева) Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Исаева (Рыдзелева) Нина Ивановна

Смерть
02.05.2011

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