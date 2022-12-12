Рыдзелев Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения30.03.1906
Дата смерти23.12.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906
Восприемники: казак Григорий Иванович Милаев и жена казака Прасковья Тимофеевна Корецкая
Бракосочетание
23.11.1923
Жена: Рыдзелева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
11.01.1925
Дочь: Рыдзелева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
13.02.1927
Дочь: Светашова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
01.11.1928
Сын: Рыдзелев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
10.05.1938
Дочь: Исаева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Ефимовна
Белоканский район, Азербайджанская АССР
Смерть
23.12.1943
Витебская область, Белоруссия