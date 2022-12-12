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Рыдзелев Иван Александрович

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

30.03.1906

Дата смерти

23.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906

Отец: Рыдзелев Александр Петрович

Мать: Рыдзелева Наталья Федоровна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Григорий Иванович Милаев и жена казака Прасковья Тимофеевна Корецкая
Бракосочетание
23.11.1923

Жена: Рыдзелева Анна Ефимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.01.1925

Дочь: Рыдзелева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Ефимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.02.1927

Дочь: Светашова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Ефимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.11.1928

Сын: Рыдзелев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Ефимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.05.1938

Дочь: Исаева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Ефимовна

Белоканский район, Азербайджанская АССР
Смерть
23.12.1943
Витебская область, Белоруссия
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