Гусева (Сатина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Сатина) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Сатин Иван Иванович

Мать: Сатина Ксения Павловна

Бракосочетание
10.11.1885

Муж: Гусев Фёдор Фёдорович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Гусев Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
26.11.1888

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Фёдорович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
28.09.1891

Дочь: Устинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Фёдорович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
31.08.1894

Сын: Гусев(корочкин) Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Фёдорович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
17.11.1898

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
12.01.1902

Дочь: Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Фёдорович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
27.08.1903

Сын: Гусев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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