Гусева (Сатина) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Сатин Иван Иванович
Мать: Сатина Ксения Павловна
Бракосочетание
10.11.1885
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
26.11.1888
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Фёдорович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
28.09.1891
Дочь: Устинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Фёдорович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
31.08.1894
Сын: Гусев(корочкин) Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Фёдорович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
17.11.1898
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
12.01.1902
Дочь: Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Фёдорович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
27.08.1903
Сын: Гусев Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Гусев Фёдор Фёдорович
Смерть
Неизвестно