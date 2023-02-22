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Сатин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Сатин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Сатин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Сатина Феодосия Ефимова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сатин Василий Иванович

Мать ребёнка: Сатина Феодосия Ефимова

Рождение ребёнка
09.06.1855

Сын: Сатин Павел Иванович

Мать ребёнка: Сатина Феодосия Ефимова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
21.11.1856

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Сатина Феодосия Ефимова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
19.06.1859

Сын: Сатин Иван Иванович

Мать ребёнка: Сатина Феодосия Ефимова

Бракосочетание
06.11.1860

Жена: Сатина Ксения (Аксинья) Павловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.11.1861

Сын: Сатин Александр Иванович

Мать ребёнка: Сатина Ксения (Аксинья) Павловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.09.1863

Дочь: Гусева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Сатина Ксения (Аксинья) Павловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.02.1867

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сатина Ксения (Аксинья) Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сатина Феодосия Ефимова

Смерть
Неизвестно
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