Сатин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Сатин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сатин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Сатина Феодосия Ефимова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Сатина Феодосия Ефимова
Рождение ребёнка
09.06.1855
Сын: Сатин Павел Иванович
Мать ребёнка: Сатина Феодосия Ефимова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
21.11.1856
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Сатина Феодосия Ефимова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
19.06.1859
Сын: Сатин Иван Иванович
Мать ребёнка: Сатина Феодосия Ефимова
Бракосочетание
06.11.1860
Рождение ребёнка
13.11.1861
Мать ребёнка: Сатина Ксения (Аксинья) Павловна
Рождение ребёнка
29.09.1863
Дочь: Гусева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Сатина Ксения (Аксинья) Павловна
Рождение ребёнка
08.02.1867
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сатина Ксения (Аксинья) Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сатина Феодосия Ефимова
Смерть
Неизвестно