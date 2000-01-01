Сатина Феодосия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сатин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Сатин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Сатин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сатин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Сатин Иван Иванович
Отец ребёнка: Сатин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сатин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно