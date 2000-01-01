Сатина Феодосия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатина Феодосия Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Сатин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Сатин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сатин Василий Иванович

Отец ребёнка: Сатин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сатин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Сатин Иван Иванович

Отец ребёнка: Сатин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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