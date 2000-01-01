Сатина Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСатина Ксения Павловна

Сатина Ксения Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Сатин Александр Иванович

Отец ребёнка: Сатин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Гусева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Сатин Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1867

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сатин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close