Сатина Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Сатин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Гусева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Сатин Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1867
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сатин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сатин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно