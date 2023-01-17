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Гусев Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.02.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1866

Отец: Гусев Фёдор Никитин

Мать: Гусева Ирина Иванова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Гусев Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Ивановна

Бракосочетание
10.11.1885

Жена: Гусева Пелагея Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1888

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.09.1891

Дочь: Устинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.08.1894

Сын: Гусев(корочкин) Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1898

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1902

Дочь: Ксения Фёдоровна

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.08.1903

Сын: Гусев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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