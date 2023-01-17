Гусев Фёдор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения02.02.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1866
Отец: Гусев Фёдор Никитин
Мать: Гусева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Гусева Пелагея Ивановна
Бракосочетание
10.11.1885
Жена: Гусева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
26.11.1888
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Гусева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1891
Дочь: Устинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Гусева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1894
Сын: Гусев(корочкин) Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Гусева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1898
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Гусева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1902
Дочь: Ксения Фёдоровна
Мать ребёнка: Гусева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1903
Сын: Гусев Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Гусева Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно