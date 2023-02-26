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Аксёнов Пётр

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1852

Дочь: Анисия Петрова

Мать ребёнка: Аксёнова Марфа Яковлева

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Аксёнов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Аксёнова Марфа Яковлева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Аксёнов Иван Петров

Мать ребёнка: Аксёнова Марфа Яковлева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Захарова Наталья Петрова

Мать ребёнка: Аксёнова Марфа Яковлева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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