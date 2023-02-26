Аксёнов Пётр
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1852
Дочь: Анисия Петрова
Мать ребёнка: Аксёнова Марфа Яковлева
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Аксёнова Марфа Яковлева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Аксёнов Иван Петров
Мать ребёнка: Аксёнова Марфа Яковлева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Захарова Наталья Петрова
Мать ребёнка: Аксёнова Марфа Яковлева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно