Аксёнов Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксёнов Иван Петров

Аксёнов Иван Петров

avatar

Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1833 г.р.

Мать

До 1834 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Аксёнов Пётр

Мать: Аксёнова Марфа Яковлева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.04.1913

Жена: Аксёнова Пелагея Павлова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close