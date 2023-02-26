Аксёнов Иван Петров
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Аксёнов Пётр
Мать: Аксёнова Марфа Яковлева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.04.1913
Жена: Аксёнова Пелагея Павлова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно