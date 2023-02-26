Захарова (Аксёнова) Наталья Петрова
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Аксёнов Пётр
Мать: Аксёнова Марфа Яковлева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
10.01.1910
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1912
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Захаров Степан Андреев
Рождение ребёнка
10.03.1914
Отец ребёнка: Захаров Степан Андреев
Рождение ребёнка
24.01.1916
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Захаров Степан Андреев
Смерть
Неизвестно