Захарова (Аксёнова) Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Аксёнова) Наталья Петрова

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Аксёнов Пётр

Мать: Аксёнова Марфа Яковлева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
10.01.1910

Муж: Захаров Степан Андреев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1912

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Захаров Степан Андреев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1914

Сын: Захаров Алексей Степанов

Отец ребёнка: Захаров Степан Андреев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1916

Дочь: Анна Степанова

Отец ребёнка: Захаров Степан Андреев

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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