Захаров Степан Андреев
Место рождения
Дата рождения?.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1891
Бракосочетание
10.01.1910
Жена: Захарова Наталья Петрова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1912
Дочь: Мария Степанова
Мать ребёнка: Захарова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
10.03.1914
Мать ребёнка: Захарова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
24.01.1916
Дочь: Анна Степанова
Мать ребёнка: Захарова Наталья Петрова
Смерть
Неизвестно