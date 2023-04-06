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Захаров Степан Андреев

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Место рождения

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

?.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1891

Отец: Захаров Андрей Захаров

Мать: Захарова Ольга Константинова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
10.01.1910

Жена: Захарова Наталья Петрова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1912

Дочь: Мария Степанова

Мать ребёнка: Захарова Наталья Петрова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1914

Сын: Захаров Алексей Степанов

Мать ребёнка: Захарова Наталья Петрова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1916

Дочь: Анна Степанова

Мать ребёнка: Захарова Наталья Петрова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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