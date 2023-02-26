Аксёнова Марфа Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксёнова Марфа Яковлева

Аксёнова Марфа Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1852

Дочь: Анисия Петрова

Отец ребёнка: Аксёнов Пётр

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Аксёнов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Аксёнов Пётр

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Аксёнов Иван Петров

Отец ребёнка: Аксёнов Пётр

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Захарова Наталья Петрова

Отец ребёнка: Аксёнов Пётр

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close