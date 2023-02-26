Аксёнова Марфа Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1852
Дочь: Анисия Петрова
Отец ребёнка: Аксёнов Пётр
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Аксёнов Пётр
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Аксёнов Иван Петров
Отец ребёнка: Аксёнов Пётр
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Захарова Наталья Петрова
Отец ребёнка: Аксёнов Пётр
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно