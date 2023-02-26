Аксёнова (Семёнова) Пелагея Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова (Семёнова) Пелагея Павлова

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Семёнов Павел Леонтиев

Мать: Семёнова Домна Евсеева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.04.1913

Муж: Аксёнов Иван Петров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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