Аксёнова (Семёнова) Пелагея Павлова
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Семёнов Павел Леонтиев
Мать: Семёнова Домна Евсеева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.04.1913
Муж: Аксёнов Иван Петров
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно