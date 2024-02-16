Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Комарков Иларион Дмитриевич

Отец ребёнка: Димитрий Васильевич

Сельцы, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Димитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Димитрий Васильевич

Рождение ребёнка
29.10.1838

Дочь: Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Димитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Димитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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