Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Комарков Иларион Дмитриевич
Отец ребёнка: Димитрий Васильевич
Сельцы, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Димитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Димитрий Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1838
Дочь: Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Димитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Димитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно