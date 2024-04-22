Димитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Василий Степанович
Мать: Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Комарков Иларион Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
29.10.1838
Дочь: Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно