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Димитрий Васильевич

Место рождения

Сельцы, Можайский, Московская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Василий Степанович

Мать: Анисья Федоровна

Сельцы, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Комарков Иларион Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Сергеевна

Сельцы, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
29.10.1838

Дочь: Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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