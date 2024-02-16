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Ирина Дмитриевна
Ирина Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1835
Пол
Женский
Отец
Димитрий Васильевич
1810 г.р.
Мать
Анна Сергеевна
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец:
Димитрий Васильевич
Мать:
Анна Сергеевна
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