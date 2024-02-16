Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Димитрий Васильевич

Мать: Анна Сергеевна

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