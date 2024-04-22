Комарков Иларион Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти01.05.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Димитрий Васильевич
Мать: Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Комарков Ларион Ларионович
Мать ребёнка: Комаркова Елена Пафнутьевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Комарков Андрей Ларионович
Мать ребёнка: Комаркова Елена Пафнутьевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Комарков Иоанн Иларионович
Мать ребёнка: Комаркова Елена Пафнутьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1902
Умер от паралича в возрасте 68 лет