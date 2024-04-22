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Комарков Иларион Дмитриевич

Место рождения

Сельцы, Можайский, Московская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

01.05.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Димитрий Васильевич

Мать: Анна Сергеевна

Сельцы, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Комарков Ларион Ларионович

Мать ребёнка: Комаркова Елена Пафнутьевна

Сельцы, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Комарков Андрей Ларионович

Мать ребёнка: Комаркова Елена Пафнутьевна

Сельцы, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Комарков Иоанн Иларионович

Мать ребёнка: Комаркова Елена Пафнутьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комаркова Елена Пафнутьевна

Смерть
01.05.1902
Сельцы, Можайский, Московская область
Умер от паралича в возрасте 68 лет
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