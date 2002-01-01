Батышев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти?.01.2002
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Батышев Александр Михайлович
Мать: Клавдия Ильинична
Рождение ребёнка
21.10.1954
Дочь: (Батышева) Надежда
Мать ребёнка: Батышева (Силкина) Виктория
Рождение ребёнка
04.05.1958
Дочь: (Батышева) Людмила
Мать ребёнка: Батышева (Силкина) Виктория
Рождение ребёнка
10.02.1961
Дочь: (Батышева) Вероника
Мать ребёнка: Батышева (Силкина) Виктория
Рождение ребёнка
04.03.1963
Дочь: (Батышева) Любовь
Мать ребёнка: Батышева (Силкина) Виктория
Рождение ребёнка
29.06.1965
Сын: Батышев Александр
Мать ребёнка: Батышева (Силкина) Виктория
Смерть
?.01.2002