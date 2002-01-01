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Батышев Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

?.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Батышев Александр Михайлович

Мать: Клавдия Ильинична

Рождение ребёнка
21.10.1954

Дочь: (Батышева) Надежда

Мать ребёнка: Батышева (Силкина) Виктория

Рождение ребёнка
04.05.1958

Дочь: (Батышева) Людмила

Мать ребёнка: Батышева (Силкина) Виктория

Рождение ребёнка
10.02.1961

Дочь: (Батышева) Вероника

Мать ребёнка: Батышева (Силкина) Виктория

Рождение ребёнка
04.03.1963

Дочь: (Батышева) Любовь

Мать ребёнка: Батышева (Силкина) Виктория

Рождение ребёнка
29.06.1965

Сын: Батышев Александр

Мать ребёнка: Батышева (Силкина) Виктория

Смерть
?.01.2002

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