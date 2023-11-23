(Батышева) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1958
Отец: Батышев Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Николай
Отец ребёнка: Скворцов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Яков
Отец ребёнка: Скворцов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скворцова) Валентина
Отец ребёнка: Скворцов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скворцова) Виктория
Отец ребёнка: Скворцов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скворцов Николай