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(Батышева) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1958

Отец: Батышев Евгений

Мать: Батышева (Силкина) Виктория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Николай

Отец ребёнка: Скворцов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Яков

Отец ребёнка: Скворцов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скворцова) Валентина

Отец ребёнка: Скворцов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скворцова) Виктория

Отец ребёнка: Скворцов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Николай

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