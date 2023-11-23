Скворцов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Николай

Мать ребёнка: (Батышева) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Яков

Мать ребёнка: (Батышева) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скворцова) Валентина

Мать ребёнка: (Батышева) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скворцова) Виктория

Мать ребёнка: (Батышева) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Батышева) Людмила

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