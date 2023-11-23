Скворцов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Николай
Мать ребёнка: (Батышева) Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Яков
Мать ребёнка: (Батышева) Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скворцова) Валентина
Мать ребёнка: (Батышева) Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скворцова) Виктория
Мать ребёнка: (Батышева) Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Батышева) Людмила