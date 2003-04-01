Батышева (Силкина) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батышева (Силкина) Виктория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1928

Дата смерти

?.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1928

Отец: Силкин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1954

Дочь: (Батышева) Надежда

Отец ребёнка: Батышев Евгений

Рождение ребёнка
04.05.1958

Дочь: (Батышева) Людмила

Отец ребёнка: Батышев Евгений

Рождение ребёнка
10.02.1961

Дочь: (Батышева) Вероника

Отец ребёнка: Батышев Евгений

Рождение ребёнка
04.03.1963

Дочь: (Батышева) Любовь

Отец ребёнка: Батышев Евгений

Рождение ребёнка
29.06.1965

Сын: Батышев Александр

Отец ребёнка: Батышев Евгений

Смерть
?.04.2003
Похороны
Неизвестно

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