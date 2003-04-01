Батышева (Силкина) Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1928
Дата смерти?.04.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1928
Отец: Силкин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1954
Дочь: (Батышева) Надежда
Отец ребёнка: Батышев Евгений
Рождение ребёнка
04.05.1958
Дочь: (Батышева) Людмила
Отец ребёнка: Батышев Евгений
Рождение ребёнка
10.02.1961
Дочь: (Батышева) Вероника
Отец ребёнка: Батышев Евгений
Рождение ребёнка
04.03.1963
Дочь: (Батышева) Любовь
Отец ребёнка: Батышев Евгений
Рождение ребёнка
29.06.1965
Сын: Батышев Александр
Отец ребёнка: Батышев Евгений
Смерть
?.04.2003
Похороны
Неизвестно