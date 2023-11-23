Клавдия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батышева) Нина

Отец ребёнка: Батышев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батышева) Людмила

Отец ребёнка: Батышев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батышев Михаил

Отец ребёнка: Батышев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батышев Илья

Отец ребёнка: Батышев Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батышев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Батышев Евгений

Отец ребёнка: Батышев Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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