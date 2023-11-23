Клавдия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батышева) Нина
Отец ребёнка: Батышев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батышева) Людмила
Отец ребёнка: Батышев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батышев Михаил
Отец ребёнка: Батышев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батышев Илья
Отец ребёнка: Батышев Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Сын: Батышев Евгений
Отец ребёнка: Батышев Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно