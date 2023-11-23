Батышев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Батышев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батышева) Нина
Мать ребёнка: Клавдия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батышева) Людмила
Мать ребёнка: Клавдия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батышев Михаил
Мать ребёнка: Клавдия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батышев Илья
Мать ребёнка: Клавдия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Ильинична
Рождение ребёнка
1933
Сын: Батышев Евгений
Мать ребёнка: Клавдия Ильинична
Смерть
Неизвестно