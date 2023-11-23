Батышев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батышев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Батышев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батышева) Нина

Мать ребёнка: Клавдия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батышева) Людмила

Мать ребёнка: Клавдия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батышев Михаил

Мать ребёнка: Клавдия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батышев Илья

Мать ребёнка: Клавдия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Ильинична

Рождение ребёнка
1933

Сын: Батышев Евгений

Мать ребёнка: Клавдия Ильинична

Смерть
Неизвестно

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