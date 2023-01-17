Ржаницын Исмаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Образование
Около ?.06.1834 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию с аттестатом 1 разряда.
Работа или профессия
14.11.1834 ст.
Рукоположен во священника к Богородицкой Шангальской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
Около 1835
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ржаницына Клавдия Исмаиловна
Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ржаницын Александр Исмаилович
Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ржаницына Алевтина Исмаиловна
Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Дмитриевна
Шабалы, Кохановичская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ржаницын Дмитрий Исмаилович
Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ржаницына Серафима Исмаиловна
Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.08.1850 ст.
Дочь: Ржаницына Мария Исмаиловна
Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно