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Ржаницын Исмаил Васильевич

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Место рождения

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Ржаницын Василий Федорович

Мать: Ржаницына Феодосия Григорьевна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Образование
Около ?.06.1834 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию с аттестатом 1 разряда.
Работа или профессия
14.11.1834 ст.
Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рукоположен во священника к Богородицкой Шангальской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
Около 1835

Жена: Ржаницына Наталья Дмитриевна

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ржаницына Клавдия Исмаиловна

Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Дмитриевна

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ржаницын Александр Исмаилович

Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Дмитриевна

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ржаницына Алевтина Исмаиловна

Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Дмитриевна

Шабалы, Кохановичская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ржаницын Дмитрий Исмаилович

Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Дмитриевна

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ржаницына Серафима Исмаиловна

Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Дмитриевна

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.08.1850 ст.

Дочь: Ржаницына Мария Исмаиловна

Мать ребёнка: Ржаницына Наталья Дмитриевна

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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