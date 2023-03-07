Ржаницын Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Ржаницын Федор Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1794
Работа или профессия
С 1795 по 1825
Диакон Христо-Рождественской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ржаницына Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Ржаницына Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Ржаницына Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ржаницына Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ржаницына Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ржаницына Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Ржаницын Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Ржаницына Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ржаницын Капитон Васильевич
Мать ребёнка: Ржаницына Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ржаницын Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ржаницына Феодосия Григорьевна
Смерть
До 1850