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Ржаницын Василий Федорович

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Место рождения

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Ржаницын Федор Ефимович

Мать: не указана

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1794

Жена: Ржаницына Феодосия Григорьевна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Работа или профессия
С 1795 по 1825
Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Диакон Христо-Рождественской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ржаницына Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Ржаницына Феодосия Григорьевна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Ржаницына Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ржаницына Феодосия Григорьевна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ржаницына Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ржаницына Феодосия Григорьевна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Ржаницын Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Ржаницына Феодосия Григорьевна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ржаницын Капитон Васильевич

Мать ребёнка: Ржаницына Феодосия Григорьевна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ржаницын Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ржаницына Феодосия Григорьевна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Смерть
До 1850
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