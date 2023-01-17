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Ржаницына Феодосия Григорьевна

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Место рождения

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Около 1794

Муж: Ржаницын Василий Федорович

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ржаницына Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Федорович

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Ржаницына Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Федорович

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ржаницына Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Федорович

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Ржаницын Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Федорович

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ржаницын Капитон Васильевич

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Федорович

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ржаницын Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Федорович

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Смерть
После 1850
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