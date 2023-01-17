Ржаницына Феодосия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1794
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ржаницына Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Федорович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Ржаницына Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Федорович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ржаницына Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Федорович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Ржаницын Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Федорович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ржаницын Капитон Васильевич
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Федорович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ржаницын Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Федорович
Смерть
После 1850