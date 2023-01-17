Ржаницына Наталья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1835
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ржаницына Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ржаницын Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ржаницына Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Васильевич
Шабалы, Кохановичская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ржаницын Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ржаницына Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Васильевич
Рождение ребёнка
28.08.1850 ст.
Дочь: Ржаницына Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ржаницын Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно