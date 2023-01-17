Ржаницына Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРжаницына Наталья Дмитриевна

Ржаницына Наталья Дмитриевна

avatar

Место рождения

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1835

Муж: Ржаницын Николай Васильевич

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ржаницына Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Васильевич

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ржаницын Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Васильевич

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ржаницына Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Васильевич

Шабалы, Кохановичская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ржаницын Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Васильевич

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ржаницына Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Васильевич

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.08.1850 ст.

Дочь: Ржаницына Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Васильевич

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ржаницын Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Васильевич

Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close