Лукьяненко Павел Романович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лукьяненко Тимофей Павлович
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Киндукова Евфросиния Павловна
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Васильевна
Бракосочетание
До 1880
Рождение ребёнка
24.03.1881
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Васильевна
Бочечки, Сумська область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1887
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лукьяненко Матвей Павлович
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
06.09.1889
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Лукьяненко Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно