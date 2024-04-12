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Лукьяненко Матвей Павлович

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Лукьяненко Павел Романович

Мать: Лукьяненко Евдокия Васильевна

Казачье, Сумська область
Бракосочетание
06.02.1905

Жена: Лукьяненко Елена Ильинична

Казачье, Сумська область
Военная служба
28.04.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 417-й пехотный Луганский полк Место рождения Курская губ., Путивльский уезд, Казачанская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия под д. Рожковцы; глав... Показать все
Рождение ребёнка
1916

Сын: Лукьяненко Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Елена Ильинична

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
06.05.1924

Сын: Лукьяненко Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Елена Ильинична

Казачье, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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