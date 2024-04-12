Лукьяненко Матвей Павлович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
06.02.1905
Военная служба
28.04.1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 417-й пехотный Луганский полк Место рождения Курская губ., Путивльский уезд, Казачанская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия под д. Рожковцы; глав... Показать все
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лукьяненко Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Елена Ильинична
Рождение ребёнка
06.05.1924
Сын: Лукьяненко Павел Матвеевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Елена Ильинична
Смерть
Неизвестно