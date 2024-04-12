Лукьяненко Агрипина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Лукьяненко Матвей Романович
Отец ребёнка: Лукьяненко Роман Федорович
Бракосочетание
До 1840
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лукьяненко Моисей Романович
Отец ребёнка: Лукьяненко Роман Федорович
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Лукьяненко Яков Романович
Отец ребёнка: Лукьяненко Роман Федорович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Лукьяненко Павел Романович
Отец ребёнка: Лукьяненко Роман Федорович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лукьяненко Стефан Романович
Отец ребёнка: Лукьяненко Роман Федорович
Рождение ребёнка
27.11.1861
Дочь: Варвара Романовна
Отец ребёнка: Лукьяненко Роман Федорович
Рождение ребёнка
21.04.1863
Дочь: Александра Романовна
Отец ребёнка: Лукьяненко Роман Федорович
ГАСум.О , Ф - 1191-4-48,м/к-1863г.,лист-103,зап-17.
Смерть
Неизвестно