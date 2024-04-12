Лукьяненко Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Агрипина Ивановна

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Лукьяненко Матвей Романович

Отец ребёнка: Лукьяненко Роман Федорович

Казачье, Сумська область
Бракосочетание
До 1840

Муж: Лукьяненко Роман Федорович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лукьяненко Моисей Романович

Отец ребёнка: Лукьяненко Роман Федорович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Лукьяненко Яков Романович

Отец ребёнка: Лукьяненко Роман Федорович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Лукьяненко Павел Романович

Отец ребёнка: Лукьяненко Роман Федорович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Лукьяненко Стефан Романович

Отец ребёнка: Лукьяненко Роман Федорович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
27.11.1861

Дочь: Варвара Романовна

Отец ребёнка: Лукьяненко Роман Федорович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
21.04.1863

Дочь: Александра Романовна

Отец ребёнка: Лукьяненко Роман Федорович

Казачье, Сумська область
ГАСум.О , Ф - 1191-4-48,м/к-1863г.,лист-103,зап-17.
Смерть
Неизвестно
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