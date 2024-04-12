Лукьяненко Роман Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Лукьяненко Федор Данилович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Лукьяненко Матвей Романович
Мать ребёнка: Лукьяненко Агрипина Ивановна
Бракосочетание
До 1840
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лукьяненко Моисей Романович
Мать ребёнка: Лукьяненко Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Лукьяненко Яков Романович
Мать ребёнка: Лукьяненко Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Лукьяненко Павел Романович
Мать ребёнка: Лукьяненко Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лукьяненко Стефан Романович
Мать ребёнка: Лукьяненко Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1861
Дочь: Варвара Романовна
Мать ребёнка: Лукьяненко Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1863
Дочь: Александра Романовна
Мать ребёнка: Лукьяненко Агрипина Ивановна
ГАСум.О , Ф - 1191-4-48,м/к-1863г.,лист-103,зап-17.
Смерть
Неизвестно