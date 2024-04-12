Лукьяненко Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лукьяненко Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Лукьяненко Павел Романович
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Киндукова Евфросиния Павловна
Отец ребёнка: Лукьяненко Павел Романович
Бракосочетание
До 1880
Рождение ребёнка
24.03.1881
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Лукьяненко Павел Романович
Бочечки, Сумська область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1887
Отец ребёнка: Лукьяненко Павел Романович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лукьяненко Матвей Павлович
Отец ребёнка: Лукьяненко Павел Романович
Рождение ребёнка
06.09.1889
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Лукьяненко Павел Романович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Лукьяненко Павел Романович
Смерть
Неизвестно