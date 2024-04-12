Лукьяненко Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Евдокия Васильевна

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Лукьяненко Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Лукьяненко Павел Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Киндукова Евфросиния Павловна

Отец ребёнка: Лукьяненко Павел Романович

Казачье, Сумська область
Бракосочетание
До 1880

Муж: Лукьяненко Павел Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
24.03.1881

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Лукьяненко Павел Романович

Бочечки, Сумська область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1887

Сын: Лукьяненко Петр Павлович

Отец ребёнка: Лукьяненко Павел Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Лукьяненко Матвей Павлович

Отец ребёнка: Лукьяненко Павел Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
06.09.1889

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Лукьяненко Павел Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Лукьяненко Иван Павлович

Отец ребёнка: Лукьяненко Павел Романович

Казачье, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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