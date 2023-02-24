Мартемьянов Платон Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 17.06.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартемьянов Егор Павлович
Мать: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мартемьянов Репресирован Яков Платонович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Мартемьянов Григорий Платонович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1900
Дочь: Елена Платоновна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1903
Сын: Мартемьянов Кузьма Платонович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Смерть
До 17.06.1914