Мартемьянов Платон Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов Платон Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 17.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартемьянов Егор Павлович

Мать: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мартемьянов Репресирован Яков Платонович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Мартемьянов Григорий Платонович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1900

Дочь: Елена Платоновна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1903

Сын: Мартемьянов Кузьма Платонович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Смерть
До 17.06.1914
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