Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович

Отец ребёнка: Мартемьянов Платон Георгиевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мартемьянов Репресирован Яков Платонович

Отец ребёнка: Мартемьянов Платон Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Мартемьянов Григорий Платонович

Отец ребёнка: Мартемьянов Платон Георгиевич

Рождение ребёнка
10.07.1900

Дочь: Елена Платоновна

Отец ребёнка: Мартемьянов Платон Георгиевич

Рождение ребёнка
01.07.1903

Сын: Мартемьянов Кузьма Платонович

Отец ребёнка: Мартемьянов Платон Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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