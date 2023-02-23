Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович
Отец ребёнка: Мартемьянов Платон Георгиевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мартемьянов Репресирован Яков Платонович
Отец ребёнка: Мартемьянов Платон Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Мартемьянов Григорий Платонович
Отец ребёнка: Мартемьянов Платон Георгиевич
Рождение ребёнка
10.07.1900
Дочь: Елена Платоновна
Отец ребёнка: Мартемьянов Платон Георгиевич
Рождение ребёнка
01.07.1903
Сын: Мартемьянов Кузьма Платонович
Отец ребёнка: Мартемьянов Платон Георгиевич
Смерть
Неизвестно