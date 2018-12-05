Мартемьянов Николай Уч Пмв, Ж.Р. Платонович 05.12.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянов Николай Уч Пмв, Ж.Р. Платонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.12.1882 ст.

умер Около 1932

Отец
Мартемьянов /Богач/ Платон Егорович/ ГеоргиевичОколо 1862 г.р.
Мать
(Мельник) Мария ИвановнаОколо 1863 г.р.
Супруги
Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София НикифоровнаОколо 1884 г.р.
Дети
Мартемьянов Адриан Николаевич25.08.1903 г.р.
Мартемьянов Георгий (Гура) Николаевич21.01.1905 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1882 ст.

Отец: Мартемьянов /Богач/ Платон Егорович/ Георгиевич

Мать: (Мельник) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна

Рождение ребёнка
25.08.1903

Сын: Мартемьянов Адриан Николаевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна

Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Мартемьянов По Воспоминаниям ? Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна

Рождение ребёнка
21.01.1905

Сын: Мартемьянов Георгий (Гура) Николаевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна

Рождение ребёнка
С 1908 по 1911

Сын: Мартемьянов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна

Рождение ребёнка
31.07.1911 ст.

Дочь: Мартемьянова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна

Рождение ребёнка
24.07.1913

Сын: Мартемьянов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Мартемьянов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна

Рождение ребёнка
14.09.1924

Сын: Мартемьянов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна

Смерть
Около 1932

Мы используем куки для улучшения работы сайта.