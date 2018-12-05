Мартемьянов Николай Уч Пмв, Ж.Р. Платонович
мужской, родился 05.12.1882 ст.
умер Около 1932
ОтецМартемьянов /Богач/ Платон Егорович/ ГеоргиевичОколо 1862 г.р.
Мать(Мельник) Мария ИвановнаОколо 1863 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Сын: Мартемьянов Адриан Николаевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна
Сын: Мартемьянов По Воспоминаниям ? Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна
Сын: Мартемьянов Георгий (Гура) Николаевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна
Сын: Мартемьянов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна
Дочь: Мартемьянова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна
Сын: Мартемьянов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна
Сын: Мартемьянов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна
Сын: Мартемьянов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна