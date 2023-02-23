Мартемьянова ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

После 1957

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1903

Сын: Мартемьянов Адриан Николаевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович

Рождение ребёнка
21.01.1905

Сын: Мартемьянов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович

Рождение ребёнка
С 1908 по 1911

Сын: Мартемьянов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович

Рождение ребёнка
24.07.1913

Сын: Мартемьянов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Мартемьянов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович

Рождение ребёнка
14.09.1924

Сын: Мартемьянов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович

Смерть
После 1957
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