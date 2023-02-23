Мартемьянова ул Интернациональная 22 (Филиппова) София Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиПосле 1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1903
Сын: Мартемьянов Адриан Николаевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович
Рождение ребёнка
21.01.1905
Сын: Мартемьянов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович
Рождение ребёнка
С 1908 по 1911
Сын: Мартемьянов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович
Рождение ребёнка
24.07.1913
Сын: Мартемьянов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Мартемьянов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович
Рождение ребёнка
14.09.1924
Сын: Мартемьянов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Репресирован Николай Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1957