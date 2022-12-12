Коркина (Садкова) Ольга Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркина (Садкова) Ольга Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1900

Дата смерти

20.02.1987

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1900

Отец: Садков Осип Петрович

Мать: Арина

Бракосочетание
30.01.1920

Муж: скрыто настройками приватности

Тарбеевка, Дмитриевская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1937

Сын: Коркин Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.02.1987
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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