Коркина (Садкова) Ольга Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1900
Дата смерти20.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1900
Отец: Садков Осип Петрович
Мать: Арина
Бракосочетание
30.01.1920
Муж: скрыто настройками приватности
Тарбеевка, Дмитриевская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1937
Сын: Коркин Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.02.1987
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан