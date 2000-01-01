деревня Тарбеевка, Дмитриевская волость, Уфимский уезд (на 1906) — Familio

Тарбеевка

Дмитриевская волость, Уфимский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
114Тарбеевка (Лузгина, мыза св. Николая), деревня.при оз. Сосновом.2045246871Р. —

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Дмитриевская волость
21Мызовая, д. при оз., прос. дор.14½14½147Земледелие
35Тарбеевка, д. на прос. дор., при Сосновом оз., ветр. мел.14½14½35120125Земледелие

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