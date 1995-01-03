Коркин Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркин Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1937

Дата смерти

03.01.1995

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1900 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Коркина Ольга Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коркина Раиса Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коркина Раиса Георгиевна

Смерть
03.01.1995
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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