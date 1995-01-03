Коркин Анатолий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1937
Дата смерти03.01.1995
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Коркина Ольга Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коркина Раиса Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коркина Раиса Георгиевна
Смерть
03.01.1995
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан