Самойлович (Штейгман) Евгения Александровна
Место рожденияНижний Новгород, Российская империя
Дата рождения1860
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
17.12.1880
Сын: Самойлович Александр Николаевич
Отец ребёнка: Самойлович Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Самойлович Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Самойлович Николай Николаевич
Отец ребёнка: Самойлович Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Самойлович Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кузовлева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Самойлович Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Самойлович Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Самойлович Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ученый
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1936