Самойлович (Штейгман) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлович (Штейгман) Евгения Александровна

Место рождения

Нижний Новгород, Российская империя

Дата рождения

1860

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Штейгман Александр Владимирович

Мать: Штейгман Елизавета Николаевна

Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
17.12.1880

Сын: Самойлович Александр Николаевич

Отец ребёнка: Самойлович Николай Яковлевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Самойлович Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Самойлович Николай Николаевич

Отец ребёнка: Самойлович Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Самойлович Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кузовлева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Самойлович Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Самойлович Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Самойлович Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлович Николай Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
ученый
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1936
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