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(Самойлович) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Самойлович Николай Яковлевич

Мать: Самойлович Евгения Александровна

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