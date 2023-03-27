Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Самойлович) Лидия Николаевна
(Самойлович) Лидия Николаевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1892
Пол
Женский
Отец
Самойлович Николай Яковлевич
1847 г.р.
Мать
Самойлович (Штейгман) Евгения Александровна
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Самойлович Николай Яковлевич
Мать:
Самойлович Евгения Александровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия