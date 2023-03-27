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(Самойлович) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Самойлович Николай Яковлевич

Мать: Самойлович Евгения Александровна

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