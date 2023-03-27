Штейгман (Скоробогатая) Елизавета Николаевна
Место рожденияНижний Новгород, Российская империя
Дата рождения1840
Дата смерти1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Нижний Новгород, Российская империя
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Самойлович Евгения Александровна
Отец ребёнка: Штейгман Александр Владимирович
Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Орнатская Надежда Александровна
Отец ребёнка: Штейгман Александр Владимирович
Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1865
Сын: Штейгман Владимир Александрович
Отец ребёнка: Штейгман Александр Владимирович
Нижегородская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Штейгман Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Штейгман Александр Владимирович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1904
Петропавловское кл. в районе памятника Акулине Кашириной неподалёку от алтаря (рядом с Н.М.Скоробогатым, матерью)