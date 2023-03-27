Штейгман (Скоробогатая) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейгман (Скоробогатая) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Нижний Новгород, Российская империя

Дата рождения

1840

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Скоробогатый Николай Мартынович

Мать: Скоробогатая Евгения Матвеевна

Нижний Новгород, Российская империя
Бракосочетание
1859

Муж: Штейгман Александр Владимирович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Самойлович Евгения Александровна

Отец ребёнка: Штейгман Александр Владимирович

Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Орнатская Надежда Александровна

Отец ребёнка: Штейгман Александр Владимирович

Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1865

Сын: Штейгман Владимир Александрович

Отец ребёнка: Штейгман Александр Владимирович

Нижегородская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Штейгман Александр Владимирович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Штейгман Александр Владимирович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1904
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Петропавловское кл. в районе памятника Акулине Кашириной неподалёку от алтаря (рядом с Н.М.Скоробогатым, матерью)
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