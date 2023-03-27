Скоробогатая (Троицкая) Евгения Матвеевна
Место рожденияНижний Новгород, Российская империя
Дата рождения1820
Дата смерти1850
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Штейгман Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Скоробогатый Николай Мартынович
Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Скоробогатый Николай Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатый Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Скоробогатый Николай Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатый Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Скоробогатый Николай Мартынович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850
Петропавловское кл., рядом с Н.М.Скоробогатым