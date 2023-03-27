Скоробогатая (Троицкая) Евгения Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатая (Троицкая) Евгения Матвеевна

Место рождения

Нижний Новгород, Российская империя

Дата рождения

1820

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Троицкий Матвей Иванович

Мать: Троицкая Екатерина Иванова

Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Штейгман Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Скоробогатый Николай Мартынович

Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Скоробогатый Николай Мартынович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатый Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Скоробогатый Николай Мартынович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатый Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Скоробогатый Николай Мартынович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1850
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Петропавловское кл., рядом с Н.М.Скоробогатым
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