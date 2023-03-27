Троицкая (Протасова) Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Протасова) Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Протасов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Скоробогатая Евгения Матвеевна

Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович

Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Александр Матвеев

Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Матвеевна

Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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