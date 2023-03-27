Троицкая (Протасова) Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Протасов Иван
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Скоробогатая Евгения Матвеевна
Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович
Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Александр Матвеев
Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Матвеевна
Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Троицкий Матвей Иванович
Место жительства
Неизвестно