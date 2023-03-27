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Штейгман Александр Владимирович

Место рождения

Вильна, Литовско-Виленская губерния, Российская империя

Дата рождения

1827

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Штейгман Владимир (Абрам)

Мать: Штейгман Минна Юделева

Вильна, Литовско-Виленская губерния, Российская империя
Имя при рождении: Арон Абрамович Штейгман
Крещение
1847
Vilna, Vilnius city municipality, Provincia de Vilna, Lithuania
Бракосочетание
1859

Жена: Штейгман Елизавета Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Самойлович Евгения Александровна

Мать ребёнка: Штейгман Елизавета Николаевна

Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Орнатская Надежда Александровна

Мать ребёнка: Штейгман Елизавета Николаевна

Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1865

Сын: Штейгман Владимир Александрович

Мать ребёнка: Штейгман Елизавета Николаевна

Нижегородская губ.
Военная служба
С 1875
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Штейгман Елизавета Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Штейгман Елизавета Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
старший врач 2-й гренадёрской артиллерийской бригады
Работа или профессия
Неизвестно
doctor
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Вильна
Крещение
Неизвестно
Вильнюс
Пречистенский кафедральный собор
Военная служба
Неизвестно
Россия
Военная служба
Неизвестно
Россия
Военная служба
Неизвестно
Россия
Военная служба
Неизвестно
Россия
Военная служба
Неизвестно
Россия
Военная служба
Неизвестно
Россия
Смерть
1876
Biala Podlaska, Biała Podlaska County, Lublin Voivodeship, Poland
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