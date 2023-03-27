Штейгман (Бурштейн) Минна Юделева
Место рожденияКовенская губерния, Вилькомир
Дата рожденияОколо 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Ковенская губерния, Вилькомир
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Фрейда Абрамова
Отец ребёнка: Штейгман Владимир (Абрам)
Вильнюс
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Штейгман Йосель
Отец ребёнка: Штейгман Владимир (Абрам)
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Штейгман Владимир (Абрам)
Ukmerge
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Штейгман Владимир (Абрам)
Ukmerge
Рождение ребёнка
1827
Сын: Штейгман Александр Владимирович
Отец ребёнка: Штейгман Владимир (Абрам)
Вильна, Литовско-Виленская губерния, Российская империя
Имя при рождении: Арон Абрамович Штейгман
Место жительства
Неизвестно
Вильна