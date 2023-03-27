Штейгман (Бурштейн) Минна Юделева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейгман (Бурштейн) Минна Юделева

Место рождения

Ковенская губерния, Вилькомир

Дата рождения

Около 1802

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковенская губерния, Вилькомир
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Фрейда Абрамова

Отец ребёнка: Штейгман Владимир (Абрам)

Вильнюс
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Штейгман Йосель

Отец ребёнка: Штейгман Владимир (Абрам)

Рождение ребёнка
1825

Сын: Штейгман Йосель Абрамов

Отец ребёнка: Штейгман Владимир (Абрам)

Ukmerge
Рождение ребёнка
1825

Сын: Штейгман Мейер Абрамов

Отец ребёнка: Штейгман Владимир (Абрам)

Ukmerge
Рождение ребёнка
1827

Сын: Штейгман Александр Владимирович

Отец ребёнка: Штейгман Владимир (Абрам)

Вильна, Литовско-Виленская губерния, Российская империя
Имя при рождении: Арон Абрамович Штейгман
Место жительства
Неизвестно
Вильна