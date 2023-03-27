Штейгман Владимир (Абрам)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Фрейда Абрамова
Мать ребёнка: Штейгман Минна Юделева
Вильнюс
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Штейгман Йосель
Мать ребёнка: Штейгман Минна Юделева
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Штейгман Минна Юделева
Ukmerge
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Штейгман Минна Юделева
Ukmerge
Рождение ребёнка
1827
Сын: Штейгман Александр Владимирович
Мать ребёнка: Штейгман Минна Юделева
Вильна, Литовско-Виленская губерния, Российская империя
Имя при рождении: Арон Абрамович Штейгман
Работа или профессия
Неизвестно
аптекарь
Место жительства
Неизвестно
Вильна
Смерть
Неизвестно
Вильнюс