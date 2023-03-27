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Штейгман Владимир (Абрам)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Фрейда Абрамова

Мать ребёнка: Штейгман Минна Юделева

Вильнюс
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Штейгман Йосель

Мать ребёнка: Штейгман Минна Юделева

Рождение ребёнка
1825

Сын: Штейгман Йосель Абрамов

Мать ребёнка: Штейгман Минна Юделева

Ukmerge
Рождение ребёнка
1825

Сын: Штейгман Мейер Абрамов

Мать ребёнка: Штейгман Минна Юделева

Ukmerge
Рождение ребёнка
1827

Сын: Штейгман Александр Владимирович

Мать ребёнка: Штейгман Минна Юделева

Вильна, Литовско-Виленская губерния, Российская империя
Имя при рождении: Арон Абрамович Штейгман
Работа или профессия
Неизвестно
аптекарь
Место жительства
Неизвестно
Вильна
Смерть
Неизвестно
Вильнюс
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