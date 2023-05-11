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Скоробогатый Николай Мартынович

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Скоробогатый Мартын Францев

Мать: Скоробогатая Феодосия Герасимовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
1831
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образовательное учреждение: Ниж. губ. гимназия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Штейгман Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Скоробогатая Евгения Матвеевна

Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Скоробогатая Евгения Матвеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатый Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Скоробогатая Евгения Матвеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатый Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Скоробогатая Евгения Матвеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
почётный мировой судья
Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
канцелярский служитель
Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
протоколист
Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
дворянский заседатель
Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
дворянский заседатель
Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
комиссар по пресечению конокрадства
Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
артиллерийский чиновник
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Военная служба
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1898
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Петропавловское кл.
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