Скоробогатый Николай Мартынович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1898
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Образование
1831
Образовательное учреждение: Ниж. губ. гимназия
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Штейгман Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Скоробогатая Евгения Матвеевна
Нижний Новгород, Российская империя
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Скоробогатая Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатый Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Скоробогатая Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатый Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Скоробогатая Евгения Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
почётный мировой судья
Работа или профессия
Неизвестно
канцелярский служитель
Работа или профессия
Неизвестно
протоколист
Работа или профессия
Неизвестно
дворянский заседатель
Работа или профессия
Неизвестно
дворянский заседатель
Работа или профессия
Неизвестно
комиссар по пресечению конокрадства
Работа или профессия
Неизвестно
артиллерийский чиновник
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Смерть
1898
Петропавловское кл.